Токио, , 07:09 — REGNUM Крупнейшая в Японии выставка фото‑ и видеотехники CP+ не будет проводиться в этом году из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, сообщили организаторы мероприятия.

«Мы решили отменить CP+2020, поскольку для нас важно здоровье и безопасность участников и гостей», — говорится в заявлении.

Выставка должна была состояться в городе Йокогама с 27 февраля по 1 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Японии решило задействовать средства из резервного фонда страны для борьбы с распространением коронавирусом нового типа. Отметим, что 13 февраля на территории Японии был зафиксирован первый случай смерти от нового заболевания.

Читайте ранее в этом сюжете: Япония взяла средства из резервного фонда для борьбы с коронавирусом