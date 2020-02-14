Лос-Анджелес, США, , 07:00 — REGNUM Разработчик популярного симулятора фермера Stardew Valley Эрик Бароне попросил поклонников не раздувать слишком большой ажиотаж вокруг его слов о том, что он работает над двумя новыми играми. Соответствующую публикацию он разместил 13 февраля на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/ConcernedApe/status/1227306914805166080

«Всё, что я прошу — не раздувайте слишком большой хайп на этом этапе. Я хотел бы избежать излишнего хайпа или спекуляций. Я просто хочу сделать игру, свойственную мне, без особого давления или ожиданий», — написал Бароне.

Геймдизайнер добавил, что он не собирается делать очередной инди-хит, а просто хочет поделиться с поклонниками своими твочеством и идеями, и разработать игру, которая будет ему нравиться.

«Если она станет популярной, я буду счастлив, но это не моя цель», — подчеркнул разработчик.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Эрик Бароне написал в Twitter: он работает над двумя новыми проектами. Геймдизайнер отметил, что эти игры, возможно, будут связаны с миром Stardew Valley, однако они не будут симулятором фермера.

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