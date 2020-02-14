Новосибирск, , 06:39 — REGNUM Жительница Новосибирской области получила посылку из Казахстана с четырьмя тысячами капсул сильнодействующего вещества и попала под уголовное преследование, сообщает Сибирское таможенное управление.

Препараты для коррекции веса («Волшебные бобы», «Фермент для удаления жира», «Куаймый», «Билайт B-lite» и другие) 47-летняя жительница Новосибирской области заказала в интернете в декабре 2019 года. Отмечается, что все они запрещены к перемещению через Государственную границу РФ. В начале января 2020 года женщину задержали при получении почтового отправления.

Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении женщины уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, — «Контрабанда сильнодействующих веществ». Наказание по статье — лишение свободы на срок до семи лет.