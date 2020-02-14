Пекин, , 05:55 — REGNUM Полицейские департаменты по всему Китаю постановили общественным парковкам не брать платы за парковку в целях обеспечения беспрепятственного движения на фоне борьбы с новым коронавирусом, сообщает агентство Синьхуа.

Соответствующий циркуляр был выпущен Министерством общественной безопасности КНР. Он нацелен на удовлетворение потребности населения в парковочных местах в рамках борьбы с эпидемией в момент, когда жителям необходимо оставаться дома. При этом полиция на местах должна работать с местными властями для обеспечения открытости бесплатных парковок.

Более того, транспортные средства, перевозящие товары первой необходимости, согласно циркуляру, не должны штрафоваться за мелкие нарушения правил дорожного движения. В то же самое время запущены круглосуточные горячие линии по вопросам экстренных поставок.