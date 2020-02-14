Пекин, , 05:18 — REGNUM Вспышка коронавируса нового типа в Китае унесла жизни 1 488 человек. Заболели 63 918 человек, выздоровели — 6 982. Об этом 14 февраля сообщает информационный портал «Ванъи» со ссылкой на данные региональных властей.

Днём ранее, 13 февраля, Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил о 1 367 скончавшихся от заболевания, а также о более 59,8 тыс. заразившихся. Выздоровевших насчитывалось 5,9 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в провинции Хубэй было зарегистрировано 116 новых летальных случаев. Ранее сообщалось о 1 310 скончавшихся. Всего в провинции заболели 51 986 человек.

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