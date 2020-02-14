Куйбышев, Новосибирская область, , 05:14 — REGNUM Прокуратура завершила проверку информации о протекании потолка и несвоевременном ремонте в школе Куйбышева, сообщили в новосибирском региональном ведомстве.

Напомним, в конце января 2020 года межрегиональная общественная организация «Гражданский патруль» сообщила, что школа №5 в городе Куйбышеве Новосибирской области превратилась в бассейн — коридоры залиты водой, в образовательном учреждении сырость, отсыревшие стены покрываются плесенью.

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«Проверкой вскрыты следы от протекания кровли, отслоение краски, что нарушает Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью детей, — уточнили в прокуратуре Новосибирской области. — Указанные нарушения стали возможными по причине ненадлежащего состояния мягкой кровли здания школы».Отмечается, что в отношении директора школы прокуратура возбудила административное дело по ч.1 ст.6.7 КоАП РФ за «нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям обучения и воспитания детей».В суд направлен иск с требованием обязать школу выполнить капитальный ремонт кровли здания.