Москва, , 05:14 — REGNUM Употребление алкоголя не поможет защититься от заражения коронавирусом нового типа, заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич агентству РИА Новости.

«Употребление крепкого алкоголя или любого вида алкоголя не является эффективной мерой по предотвращению заражения COVID-2019», — заявил он.

Язаревич добавил, что в настоящее время наиболее эффективным методом для профилактики заболевания является соблюдение личной гигиены и проветривание помещений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник при ВОЗ Айру Лонджини не исключил возможного заражения коронавирусом нового типа около двух третей населения планеты Земля при самом неблагополучном сценарии развития событий. По его мнению, жесткие карантинные меры в Китае были приняты слишком поздно и вирус смог проникнуть из КНР в другие государства.

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