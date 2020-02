Маунтин-Вью, США, , 04:59 — REGNUM Google объявил, что в игровом облачном потоковом сервисе Stadia появится ещё пять новых игр. Соответствующее объявление компания опубликовала13 февраля в блоге проекта.

Одними из главных пополнений библиотеки станут Panzer Dragoon: Remake и коллекция Serious Sam. В последнюю войдут Serious Sam HD: The First Encounter, Serious Sam HD: Second Encounter, Serious Sam 3: BFE и все дополнения.

Кроме того, пользователи Stadia получат доступ к играм Lost Words: Beyond the Page, 3D Stacks On Stacks и Spitlings.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что многие пользователи Google Stadia выразили недовольство сервисом, они обратили внимание на тот факт, что за 40 дней в нём не появилось ни одной новой игры. При этом геймеры напомнили, что администрация платформы обещала в 2020 году добавить в неё 120 проектов.

