Токио, , 04:42 — REGNUM Правительство Японии разрешило использование средств из резервного фонда для финансирования борьбы с коронавирусом нового типа, сообщает агентство Kyodo.

Сообщается, что из резервного фонда будет выделено 10,3 млрд йен (около $94 млн) для мероприятий по борьбе с угрозой распространения нового коронавируса. Эти средства входят в пакет финансовой помощи общей суммой в 15,3 млрд йен, одобренный правительством Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля в Японии зафиксировали первый случай смерти от коронавируса на территории страны. Отмечается, что в результате болезни погибла 80-летняя жительница префектуры Канагава.

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