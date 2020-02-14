Чунцин, Китай, , 04:37 — REGNUM Китайские археологи обнаружили на месте раскопок в городе Чунцине на юго-западе страны дороги, рвы и стены, принадлежащие временам от династии Сун (960 — 1276) до династии Юань (1271 — 1368), сообщает 11 февраля агентство Синьхуа.

Как отметили в Чунцинском муниципальном институте культурного наследия, который расположен в округе Юйчжун города Чунцина, сооружения принадлежат древнему административному зданию, где располагалось некогда правительство династии Сун. Это место было тогда военным и политическом центром династии.

Раскопки стартовали в августе 2019 года и продлились до декабря того же года. За это время археологи раскопали площадь в 810 квадратных метров, где обнаружились стилобаты из утрамбованной земли, жилые помещения, дороги, рвы, ямы, а также каменные и кирпичные стены.

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