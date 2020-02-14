Пномпень, , 04:30 — REGNUM В камбоджийском порту Сиануквиль утром 14 февраля начали спускаться на берег пассажиры круизного лайнера Westerdam, который более недели из-за угрозы коронавируса отказывались принимать другие азиатские страны. Об этом сообщает портал Fresh News.

Камбоджийский порт Сиануквиль принял лайнер утром 13 февраля.

Ранее заходы в свои порты «коронавирусному» лайнеру запретили Япония, Филиппины, Тайвань и Таиланд.

Как сообщало ИА REGNUM, Камбоджа согласилась впустить в один из портов круизный лайнер Westerdam, который из-за коронавируса более недели не мог причалить ни в один порт азиатского региона.

На борту лайнера Westerdam находятся 1 455 пассажиров и 802 члена экипажа. Как утверждает оператор лайнера Holland America Line, все они здоровы. Большинство туристов на борту — граждане США и Канады. Граждан РФ — семь пассажиров и один член экипажа.

По этому поводу госсекретарь министерства здравоохранения Камбоджи заявила, что если пассажиры действительно здоровы, то, «конечно, им позволят провести отпуск в Камбодже».

Читайте ранее в этом сюжете: «Коронавирусный» лайнер Westerdam согласилась принять Камбоджа