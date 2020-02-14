Якутск, , 04:29 — REGNUM Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на Дальнем Востоке на первый месяц весны.

Читайте также: Синоптики прогнозируют новые рекорды тепла в Центральной России

«В пределах климатической нормы температура воздуха будет на Чукотке, Камчатке, на Сахалине, на юге и в центре Хабаровского и Приморского краёв. На всей остальной территории Дальнего Востока будет теплее нормы примерно на один градус. В Якутии будут иногда 45 — градусные морозы. Снег ожидается на северо-западе Якутии и на Камчатке. Практически не будет осадков в Приморье, на юге Сахалина», — рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Традиционно март для дальневосточных регионов — холодный и снежный. И если верить синоптикам, жителей Дальнего Востока ждёт непривычно тёплая весна.

Как сообщало ИА REGNUM, рекордно тёплая погода ожидается в конце февраля в регионах Центральной России.