Красноярск, , 03:50 — REGNUM В пятницу, 14 февраля, в Красноярске будет небольшая облачность, без осадков, температура воздуха −7… −4 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 7:30 на Театральной площади было — 12 °C.

Ночью с 14 на 15 февраля ожидается до — 15 °C.

Скорость южного, юго-западного ветра — 2−3 м/с. Давление — 751 мм рт. ст.

В субботу, 15 февраля, в Красноярске ожидается до — 5 °C днём. Ночью до — 18 °C.

В воскресенье, 16 февраля, в Красноярске до — 6 °C днём и до — 17 °C ночью.