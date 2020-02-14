Абакан, , 03:28 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал ряд поручений по озвученным в СМИ материалам. Как сообщили ИА REGNUM в СКР, отец одной из жертв маньяка-таксиста из Хакасии в телеэфире раскритиковал работу следственных органов.

По его мнению, следствие занималось волокитой при расследовании обстоятельств смерти его дочери.

Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии доложить о результатах проверок и расследований уголовных дел в отношении допустивших волокиту сотрудников управления.

Как сообщало ИА REGNUM, маньяк-таксист совершал преступления с 2012-го по 2017 год в Абакане и прилегающих к нему районах. Его жертвами стали десять женщин в возрасте от 18 до 34 лет. Четыре из них убиты. В апреле 2019 года маньяка приговорили к пожизненному заключению.

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