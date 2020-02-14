Омск, , 03:10 — REGNUM В Омской области в январе 2020 года зарегистрировано 38 тысяч случаев инфекционных заболеваний, включая грипп и ОРВИ. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Уточняется, что по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизился уровень заболеваемости сифилисом (в 1,6 раза), ветряной оспой (в 1,5 раза), ВИЧ-инфекцией (в 1,4 раза), сальмонеллезом (в 1,1 раза).

Что касается гриппа и ОРВИ, уровень заболеваемости в январе в Омской области составил 1715,9 на 100 тыс. населения. Это ниже аналогичного периода прошлого года в 1,1 раза. За указанный период зарегистрировано 105 случаев гриппа (показатель заболеваемости — 5,3 на 100 тыс. населения).

В регионе зафиксирован рост заболеваемости скарлатиной, острыми кишечными инфекциями ротавирусной этиологии, хроническим вирусным гепатитом С, острым вирусным гепатитом А, микроспорией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томске из-за гриппа отменили массовые мероприятия.