Вашингтон, , 03:04 — REGNUM Компания Royal Caribbean решила отменить 18 круизов по странам юго-восточной Азии из-за угрозы коронавируса нового типа, сообщает агентство Reuters.

В компании заявили, что из-за отмены круизов годовая выручка компании существенно снизится. При этом пока отменены все круизы, запланированные до конца апреля 2020 года. Также свои туры отменила и конкурент Royal Caribbean — Carnival Corp. Поездки были отменены по той же причине — из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее туроператор Royal Caribbean отменила круизы для жителей Китая. А еще ранее — компания отменила все круизы из городов Китая.

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