Нейпьидо, , 02:51 — REGNUM Международная группа исследователей сообщила о находке янтаря, содержащего части «необычно большой» древней птицы возрастом около 99 млн лет, сообщает агентство Синьхуа.

Птичье крыло было найдено в долине Хукаванг на севере Мьянмы, районе, богатом древними окаменелостями. Ожидается, что находка улучшит понимание размера древних птиц, сообщил палеонтолог из Китайского университета геологических наук Син Лида.

Янтарь размером 5,3 см весом 79,4 грамма содержит фракментры правого крыла длиной мене чем сантиметр. Считается, что он принадлежит энапциорнисовым — группе вымерших древних птиц, живших в меловой период.

Некоторые перья неплохо сохранились в янтаре. Длиннейшее из них имеет 37 мм в длину. Предполагается, что оно принадлежит особи длиной тела 10 см от клюва до хвоста. Вероятно, это крупнейшая из найденных особей. Информация о находке была опубликована в журнале Cretaceous Research.