Куньмин, Китай, , 02:43 — REGNUM Лесная полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая раскрыла случай нелегальной торговли редкими и находящимися под защитой видами дикой природы, сообщает агентство Синьхуа.

Всего 31 изделие из слоновой кости, два панциря панголин и череп шлемоклювого калао были изъяты в доме подозреваемого по фамилии Хуан в столице провинции городе Куньмине. Хуан признался в совершенных преступлениях, а также в том, что занимался нелегальной торговлей с 2007 года. Расследование продолжается.

Китай запустил совместную кампанию по борьбе с нарушениями в области запрета на торговлю редкими видами животных в том числе и в рамках борьбы с эпидемией нового коронавируса. С 24 января в провинции прошли инспекции цветочных и птичьих рынков, ресторанов и прочих торговых площадок.

Всего же по данным 12 февраля было задержано 20 подозреваемых в незаконной торговле дикими видами в провинции Юньнань. Было изъято 1405 живых диких животных и 304 мертвых.