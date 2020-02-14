Пекин, , 02:28 — REGNUM Коэффициент использования мощностей по производству лицевых масок в Китае достиг 94% после того, как еще больше предприятий, которые ранее приостановили работу из-за вспышки коронавируса, возобновили работу, сообщает 13 февраля агентство Синьхуа.

В частности, коэффициент использования мощностей производства масок N95, которые особенно нужны на передовой в борьбе с коронавирусом, достиг 128%, сообщил представитель Национальной комиссии развития и реформы КНР Ся Нун.

Ежедневное производство этих масок в провинции Хубэй выросло с 45 тыс. единиц на 2 февраля до 168 тыс. единиц 11 февраля. В то же время Китай занимается дополнительным производством и поставками масок в другие тяжело пострадавшие от коронавируса провинции, включая Гуандун, Хэнань и Чжэцзян.