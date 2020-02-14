Вашингтон, , 02:27 — REGNUM Соединенные Штаты готовы оказать содействовать КНДР в получении международной помощи для борьбы с распространением коронавируса нового типа. Об этом говорится в заявлении Госдепа США.

«Соединенные Штаты выражают готовность оперативно содействовать выделению помощи со стороны этих организаций», — говорится в сообщении.

Госдеп также выразил обеспокоенность «уязвимостью» Северной Кореи перед вспышкой нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время на территории КНДР не было зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом нового типа. При этом 13 февраля продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН выразила скептицизм по этому вопросу.

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