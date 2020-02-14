Ухань, Китай, , 02:19 — REGNUM Китай отправил 726 700 защитных костюмов в рамках помощи сражающейся с эпидемией коронавируса COVID-19 провинции Хубэй, сообщили 13 февраля в Министерстве промышленности и информационных технологий КНР.

«Мы работаем над тем, чтобы вернуть к работе ключевые фабрики региона, и чтобы их производственные мощности соответствовали потребностям профилактики», — заявила представитель министерства Цао Сюэцзюнь, которая занимается обеспечением поставок необходимых защитных средств в Хубэй и Ухань для борьбы с коронавирусом.

Среди медицинских поставок, которые были отправлены в Хубэй 13 февраля имеется 358 400 медицинских масок и защитных очков, 156 машин скорой помощи с отрицательным давлением, 2286 респираторов, 6929 электрокардиографов и 761 автоматизированный инфракрасный термометр.

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