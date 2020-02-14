Ухань, Китай, , 02:09 — REGNUM В общей сложности 189 команд медиков численностью 21 569 человек было направлено в центральную китайскую провинцию Хубэй, эпицентр эпидемии коронавируса COVID-19, сообщили 13 февраля в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Профилактикой и лечением коронавируса в 16 городах и округах помимо столицы провинции Хубэй города Уханя занимаются более 1000 докторов, 1681 медсестра и 213 экспертов из 17 регионов Китая уровня провинции, включая Тяньзинь, Хэбэй и Шаньси. В число этих населенных пунктов входят округа Эньши и Шэньнунцзя.

Еще 2600 военных медиков были направлены в Ухань 13 февраля, сообщил представитель комиссии Го Яньхун во время пресс-конференции в Пекине. Он также добавил, что еще 7000 докторов и медсестер отделений интенсивной терапии работают над тем, чтобы максимально снизить смертность.

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