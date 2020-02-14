Ухань, Китай, , 02:02 — REGNUM Для борьбы с эпидемией коронавируса (COVID-19) в ее эпицентре, городе Ухане провинции Хубэй центрального Китая была сформирована 21 медицинская бригада, сообщили 13 февраля в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

В их число входит 3170 медицинских работников, которые были направлены в региона для лечения и ухода за пациентами в целом ряде медицинских учреждений интенсивной терапии, включая Центр опухолей Союзного госпиталя при Медицинском колледже Тунцзи Хуачжунского научно-технологического университета и Уханьский госпиталь №1.

Отметим, что собранные команды состоят из профессионалов в области медицины из ряда регионов Китая уровня провинции, включая провинции Сычуань, Чжэцзян, Цзянсу, а также город центрального подчинения Тяньцзинь.