Подгорица, , 01:55 — REGNUM В Черногории 13 февраля прошли традиционные многотысячные молебны в знак протеста против принятого в декабре закона о свободе вероисповедания. Об этом сообщает портал IN4S.

По информации пресс-службы Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви, непосредственно в столичной Подгорице в акции участвовали десятки тысяч человек.

«Верующие все упорнее защищают свои святыни от богоборческого правящего режима. Десятки тысяч жителей Подгорицы сегодня вечером собрались у соборного храма Воскресения Христова на молебен Пресвятой Богородице за спасение православных святынь», — говорится в сообщении митрополии.

Массовые протестные акции и богослужения прошли на востоке Черногории у монастыря Джурджеви-Ступови, в Никшиче, Биело-Поле, Баре, Плевле, Тивате, Мойковце, Жабляке, Андриевице, Мурине, Плужине.

Как сообщало ИА REGNUM, в воскресенье 9 февраля в протестных шествиях в черногорских городах приняли участие около 53 тысяч священников и прихожан Сербской православной церкви.

Напомним, богослужения и протестные шествия против принятого в конце декабря 2019 года закона о свободе вероисповедания, который по мнению СПЦ является дискриминационным, организовываются в Черногории каждые четверг и воскресенье.

Читайте ранее в этом сюжете: На акциях протеста СПЦ в Черногории присутствовали 53 тысячи человек