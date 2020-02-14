Ханты-Мансийск, , 01:30 — REGNUM В Югре почти половина населения занимаются физкультурой на постоянной основе. Об этом заявила губернатор Югры Наталья Комарова в ходе встречи с министром спорта России Олегом Матыциным.

По итогам 2019 года 48,6% жителей ХМАО, а именно 760 330 человек, по информации главы региона, постоянно занимаются физкультурой. По сравнению с 2018 годом показатель увеличился на 11,8%.

Губернатор Комарова пообещала министру, что в 2020 году в Югре появится крытый каток в Урае, плавательный бассейн в посёлке Фёдоровский Сургутского района, центр единоборств в Ханты-Мансийске, зал единоборств в посёлке Солнечный Сургутского района, два универсальных спортивных комплекса в Ханты-Мансийске, три площадки ГТО, а также 22 комплекса для уличной гимнастики в каждом муниципалитете автономного округа.

По словам главы региона, в планах к 2024 году повысить в Югре долю граждан, постоянно занимающихся физкультурой и спортом до 55%.