Амстердам, , 01:28 — REGNUM В Амстердаме с 1 апреля запретят групповые туры по Кварталу красных фонарей. Об этом говорится в распространенном 13 февраля сообщении мэрии столицы Нидерландов.

По словам заместителя мэра Амстердама Виктора Эверхардта, нельзя к работницам секс-индустрии относиться как к туристической достопримечательности, «поэтому туры по району «Де Валлен» будут запрещены».

Уточняется, что за пределами легендарного квартала организованные туристические группы будут разрешены по-прежнему, но при условии соблюдения более строгих правил.

Введение новых ограничений в мэрии объясняют необходимостью «предотвращения неудобств для местных жителей и предпринимателей», поскольку групповые туры, которых по Кварталу красных фонарей ежедневно проходит около 115, досаждают и им, и работницам секс-индустрии.

Как сообщало ИА REGNUM, частичные ограничения на экскурсии в Квартале красных фонарей были введены с 1 января 2020 года.

Доступ туристов к Кварталу ограничивался из-за их неуважительного отношения к работникам секс-индустрии. Опросы показали, что 80% представителей древнейшей профессии считают, что глазеющие туристы вредят этой сфере услуг.

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