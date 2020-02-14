Каракас, , 01:02 — REGNUM Меры эпидемиологического контроля в международных аэропортах Венесуэлы будут усилены на фоне ситуации с распространением нового типа коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения республики Карлос Альварадо, 13 февраля в эфире венесуэльского национального радио (RNV).

Отмечается, что случаев заражения коронавирусом в Венесуэле не выявлено. Ужесточение мер будет введено со следующей недели.

Напомним, случаи заболевания коронавирусом COVIC-19 зарегистрированы в 24 странах. Больше всего заразившихся приходится на Китай.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Вьетнаме запретили вход в порт круизному судну с тысячей пассажиров