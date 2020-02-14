Пекин, , 00:35 — REGNUM Эффективный способ лечении пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа разработали медики в Китае. Об этом 13 февраля сказано в сообщении Комитета по контролю и управлению государственным имуществом КНР.

Лечение осуществляется путём переливания крови от выздоравливающих больных пациентам, находящимся в критическом состоянии. Специалисты ведомства поясняют, что в крови выздоравливающих от пневмонии людей содержится большое количество эффективных в борьбе с коронавирусом антител.

Плазма крови, взятой у доноров, сначала проходит процедуру инактивации опасных вирусов, а затем её переливают тяжёлым больным. После введения плазмы в течение 12−24 часов у пациентов наблюдается общее улучшение клинической картины. Лабораторные исследования также подтвердили значительное снижение индикаторов воспалительных процессов.

Уточняется, что с помощью данного метода лечения удалось спасти уже десять тяжёлых пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Дональд Трамп похвалил Китай за успехи в борьбе с коронавирусом.

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