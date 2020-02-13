Белвью, США, , 23:46 — REGNUM Новая игра Valve Half-Life: Alyx для платформ виртуальной реальности получила дату релиза. Об этом разработчики написали на официальной странице компании в Twitter.

https://twitter.com/valvesoftware/status/1228039740001177600

Игра выйдет в продажу 23 марта 2020 года. Администрация аккаунта также опубликовала три новых скриншота Half-Life: Alyx, которые дают поклонникам вселенной возможность оценить уровень графики. «Вернитесь в City 17 всего через шесть недель», — написали разработчики.

В январе 2020 года создатели Half-Life: Alyx сообщили, что они сами уже прошли игру и абсолютно уверены в том, что она выйдет в срок, до марта 2020 года. Релиз игры состоится на платформе ПК в сервисе Steam (Steam VR).

Читайте ранее в этом сюжете: Авторы Half-Life: Alyx уже прошли игру и уверены, что она выйдет в срок