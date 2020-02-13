Москва, , 23:43 — REGNUM Возвращения из Китая, где наблюдается вспышка коронавируса, ожидают 228 граждан России. Об этом сообщили в четверг, 13 февраля, в пресс-службе Росавиации.

В ведомстве отметили, что российские авиакомпании были заблаговременно уведомлены о введении с полуночи 14 февраля временного запрета на осуществление чартерных пассажирских воздушных перевозок из России в КНР и обратно. Для китайских авиакомпаний запрет на полётов на чартерной основе не вводился.

Авиакомпания «Аэрофлот» продолжает выполнять регулярные полёты из московского аэропорта «Шереметьево» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг и в обратном направлении.

Сообщается, что из числа российских граждан, имевших билеты на чартерные рейсы из Китая на период с 13 по 29 февраля, 1404 человека уже переоформили билеты на альтернативные направления или регулярные рейсы «Аэрофлота», либо оформили возврат билетов.

Между тем, 162 пассажира авиакомпании «Сибирь» и 66 пассажиров «Уральских авиалиний» ещё ожидают пересадки на альтернативные рейсы или возврата денег за билеты. По данным Росавиации, сотрудниками этих авиакомпаний «ведётся соответствующая работа с пассажирами».