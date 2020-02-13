Кэри, США, , 23:00 — REGNUM Онлайн-магазин Epic Game Store начал бесплатную раздачу ролевой игры Kingdom Come: Deliverance и Aztez — необычного гибрида жанров beat 'em up и пошаговой стратегии. Игры доступны для скачивания на сайте сервиса и в его лончере сегодня, 13 февраля.

Kingdom Come: Deliverance была разработана студией Warhorse. Геймерам предлагается управлять воином в открытом мире, который воспроизводит средневековую Чехию. Aztez — это с одной стороны пошаговая стратегическая игра, а с другой — игра в жанре beat 'em up («избей их всех»), вполненная в необычном графическом стиле.

Игры можно будет получить бесплатно до 20 февраля 2020 года. Следующей в бесплатной раздаче Epic Game Store станет коллекционная карточная игра Faeria, над созданием которой работала студия Abrakam SA.

Ранее Epic Game Store бесплатно раздавал игру Farming Simulator 19, которая представляет собой симулятор фермера.

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