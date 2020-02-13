Вашингтон, , 22:32 — REGNUM Команда энтузиастов Team Evolve, занимающаяся созданием карт для Foftnite, выпустит уровень Dust 2, хорошо известный всем поклонникам Counter-Strike. Публикацию с анонсом разработчики разместили на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/teamevolvefn/status/1227647034850709504

В ней они также показали сравнительные скриншоты карт из обеих игр. Автор журнала PC Gamer признался: он не догадался бы, что перед ним карта Fortnite, а не Counter-Strike: Global Offensive, если бы не пальмы, отличающиеся своим «радиоактивным» зелёным цветом.

Карта Dust 2 (или de_dust2) впервые была выпущена Дэвидом Джонстоном в марте 2001 года для оригинальной игры Counter-Strike. Впоследствии, благодаря популярности, её версии выпускались для всех остальных игр серии командного тактического шутера.

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