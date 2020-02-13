Бразилиа, , 21:58 — REGNUM Слова сына легендарного футболиста Пеле, Эдинью касательно депрессии у его отца были неверно истолкованы в силу особенностей перевода. Об этом он заявил в комментарии ресурсу UOL.

«В данном случае, переводя с английского, я использовал слово «депрессия» в значении эмоционального состояния, а не клинического диагноза», — сказал Эдинью.

Он квалифицировал своё заявление лишь как «наблюдения близкого человека».

При этом Эдинью подчеркнул, что затворнический образ жизни — это цена, которую приходится платить Пеле за свою известность, но в целом, легендарный футболист «всегда был домоседом».

Ранее в СМИ были растиражированы слова Эдинью, который откровенно рассказал о своём отце — легендарном в прошлом футболисте Пеле. По его словам, легенда футбола страдает депрессией из-за того, что оказался на инвалидной коляске. Эдинью отметил, что Пеле уже давно не выходит из дома.