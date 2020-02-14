Тегеран, , 09:56 — REGNUM 13 февраля министр информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) ИранаМохаммад Джавад Азари-Джахроми рассказал о том, что в скором времени он представит план сроком на два года по развитию сети Интернет. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Азари-Джахроми написал у себя в «Твиттере», что министерство посвятит предстоящие два года таким направлениям, как предоставление доступа в Интернет широким слоям иранского населения и значительное улучшение его качества.

Он также отметил, что министерство в течение последних четырёх лет пыталось увеличить число людей, имеющих доступ к мобильному интернету, с 300 000 до 70 миллионов, и добилось в этом направлении колоссальных успехов. Однако сейчас, по словам Джахроми, у министерства в основном стоит цель улучшения качества предоставляемого Интернета.

В связи с этим глава министерства заявил, что он представит двухлетний план «большого скачка» вечером, после чего отметил, что сегодня информационные технологии играют важную роль в мире, поэтому существует необходимость уделять особое внимание данной сфере.