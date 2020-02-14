Тегеран, , 09:44 — REGNUM 13 февраля посол Ирана в России заявил, что Тегеран готов к обмену представителями обеих стран, чтобы ознакомить их с возможностями и потенциалом каждого из государств в сфере туризма. Об этом сообщило новостное агентство IRNA.

Посол Ирана в Москве Казем Джалали на встрече с главой Ассоциации туроператоров России Валентиной Ломидзе подчеркнул важность туризма и отметил огромный потенциал обеих стран в этой отрасли. Кроме того, посол заявил: «России и Ирану есть чему поучиться друг у друга в сфере туризма, поэтому надеемся, что такой обмен опытом и знаниями состоится и пройдёт успешно».

Джалали и Ломидзе также договорились разработать план рекламы культурного, экологического, религиозного и исторического туризма в Иране и России через социальные сети и другие средства массовой информации (СМИ), играющие важную роль в развитии данной сферы в обеих странах.