Киев, , 20:33 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении начать в 2020 году строительство города-сада в Херсонской области для переселенцев из Крыма. Об этом говорится на сайте украинского президента.

«Моя идея в том, чтобы они увидели, как мы относимся к людям, к крымчанам. Ты приезжаешь, а здесь — «город-сад». Чувствуешь разницу, ведь здесь всё на высшем уровне: заправка, школа, детсад, дома», — отметил Зеленский.

Помимо этого, на украинской части КПП «Чонгар», разделяющего Украину и Россию, Зеленский пообещал создать новую инфраструктуру с хорошими дорогами и качественным транспортным сообщением.