Вашингтон, , 19:30 — REGNUM Сеть кафе быстрого питания KFC и компания Crocs выпустили ограниченную партию обуви, на которую не только нанесено изображение жареных куриных ножек, но и их пластиковая модель. Видео с демонстрацией новинки было размещено 12 евраля на YouTube-канале KFC.

Стоит отметить, что у изделия есть ещё одна особенность — пластиковые «жареные куриные ножки» пахнут как настоящие. В продажу обувь должна поступить «весной» 2020 года, в США её стоимость составит $59,99.

Компания Crocs является известным производителем обуви, особенно благодаря своей серии сабо. Она была основана в 2002 году в г. Боулдер (штат Колорадо, США).