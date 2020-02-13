Екатеринбург, 13 февраля 2020, 19:16 — REGNUM Практически все заявки на получение британских виз гражданами России получают одобрение, сообщила 13 февраля журналистам посол Соединённого Королевства в РФ Дебора Броннерт.
Она в связи с темой виз напомнила о ситуации с британским консульством в Санкт-Петербурге, закрытом в 2018 году. По словам британского дипломата, будет ли оно снова работать, пока не решено.
Напомним, британское консульство в Санкт-Петербурге было закрыто два года назад на фоне так называемого дела Скрипалей. В марте 2018 года из Британии были высланы 23 российских дипломата.
Россия ответила высылкой такого же числа британских дипломатов. Также в России был закрыт Британский совет «в связи с неурегулированностью его деятельности» и отозвано согласие российской стороны на открытие генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге.
Читайте ранее в этом сюжете: Великобритания одобряет запросы на визу для 99% граждан РФ