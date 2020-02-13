Екатеринбург, , 19:16 — REGNUM Практически все заявки на получение британских виз гражданами России получают одобрение, сообщила 13 февраля журналистам посол Соединённого Королевства в РФ Дебора Броннерт.

Броннет «В настоящее время одобряется до 99% всех заявок на визы».

Она в связи с темой виз напомнила о ситуации с британским консульством в Санкт-Петербурге, закрытом в 2018 году. По словам британского дипломата, будет ли оно снова работать, пока не решено.

Напомним, британское консульство в Санкт-Петербурге было закрыто два года назад на фоне так называемого дела Скрипалей. В марте 2018 года из Британии были высланы 23 российских дипломата.

Россия ответила высылкой такого же числа британских дипломатов. Также в России был закрыт Британский совет «в связи с неурегулированностью его деятельности» и отозвано согласие российской стороны на открытие генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге.

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