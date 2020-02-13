Ухань, Китай, , 18:13 — REGNUM В Китае продолжается формирование специализированных медицинских бригад, направляемых в очаг эпидемии вирусной пневмонии город Ухань, административный центр провинции Хубэй. В последние дни создана 21 новая такая бригада в составе более трёх тысяч медицинских сотрудников, сообщает 13 февраля Синьхуа со ссылкой на данные Государственного комитета КНР по делам здравоохранения.

Сообщается, что бригады, сформированные из специалистов провинций Сычуань, Чжэцзян и Цзянсу, а также мегаполиса Тяньцзинь, окажут помощь больным, которые проходят лечение от коронавирусной инфекции в медицинском институте Тунцзи Хуанчжунского научно-технического университета, а также в клинической больнице №1 г. Уханя.