Муром, Владимирская область, , 18:12 — REGNUM Во Владимирской области на завод «Русстехнологии Муром» из Китая не могут вернуться более ста сотрудников и собственник предприятия, сообщает ГТРК «Владимир».

На предприятии трудятся граждане Китая. 17 из них сейчас находятся во Владимирской области, но помещены в карантин после посещения Китая, как этого требуют предписания о профилактике коронавируса. Их допустят к работе после двух недель изоляции и медицинского контроля.

Ещё около ста человек не могут вернуться в Муром из-за ограничений на пересечение границы для граждан Китая. Без части сотрудников завод продолжает работу, но не в полном объёме. Работников, оставшихся на предприятии, регулярно проверяют медики.