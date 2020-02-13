Москва, , 18:02 — REGNUM Посольство Финляндии в Москве сообщило о внушительном росте количества выданных шенгенских виз в России: за прошлый год представительства Финляндии в РФ оформили 790 тысяч таких виз. Это на 18% больше, чем в 2018 году.

«Среди стран Шенгена Финляндия — бесспорный лидер по количеству выданных за прошлый год в России виз», — констатируют финские дипломаты.

Посол Финляндии в Москве Микко Хаутала объясняет рост запросов на шенген укреплением курса рубля и расширением спектра предлагаемых Финляндией туристических услуг.

«Кроме того, Финляндия фигурировала в заголовках СМИ в России, поскольку в прошлом году ООН второй раз подряд назвала Финляндию самой счастливой страной мира», — говорит Хаутала.

Традиционно основными гостями Финляндии становятся жители Петербурга и Ленобласти: 83% всех выданных в России виз в 2019 году были выданы в генконсульстве Финляндии в Санкт-Петербурге. Количество выданных в Северной столице виз выросло за год на 19%.

«Результаты опроса, проведенного по нашему поручению, показывают, что 95% жителей Санкт-Петербурга положительно относится к Финляндии. Люди ценят чистую природу и качественные продукты. Кроме того, сегодня туристы лучше знают Финляндию и совершают поездки и в города, которые находятся не в самом близком расстоянии от границы», — пояснила генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге Анне Ламмила.

Количество пассажиров в поездах «Аллегро» (Санкт-Петербург — Хельсинки) выросло в 2019 году на 15%. Однако особые надежды финны возлагают на новую дорогу М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом.

«Благодаря наличию новой автомагистрали московский автотурист успеет за один день доехать до Финляндии из Москвы», — надеются на столичных гостей финские дипломаты.

Шенгенские визы в Финляндию оформляются в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске, а также в визовых центрах в 36 городах России.

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