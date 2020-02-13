Душанбе, , 18:02 — REGNUM Торжественная церемония награждения ветеранов, тружеников тыла состоялась в Российском центре науки и культуры в столице Таджикистана Душанбе 12 марта.

Юбилейной медалью медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» награждены шестеро тружеников тыла Клавдия Коршунова, Рауза Валетова, Екатерина Леонидова, Александр Струнаев, Елена Степовская и Анна Гаврикова.

В мероприятии участвовали посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов, командир 201-й российской военной базы Сергей Горячев, руководитель представительства Россотрудничества в Таджикистане Михаил Вождаев, а также школьники и представители общественности.

Напомним, что согласно указу президента России Владимира Путина в Таджикистане ранее были награждены Олег Соболев, Абдукодир Холматов, Абдулло Джураев и Ульмас Мирзоартыков.

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