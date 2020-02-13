Вильнюс, , 17:41 — REGNUM Китайский коронавирус нового типа может проникнуть в Литву. Такое заявление сделал глава минздрава Литвы Аурелиюс Верига, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 13 января. По его словам, тот факт, что вирус уже проник в Евросоюз исключает возможность полной безопасности Литвы.

Он заверил, что литовская медицина готова к такому развитию событий, а специалисты постоянно оценивают ситуацию в стране. Возможные сценарии борьбы с коронавирусом в ЕС сегодня обсуждаются на встрече министров здравоохранения в Брюсселе.