Москва, , 17:39 — REGNUM Нарушители правил дорожного движения в 2019 году не выплатили штрафов ГИБДД на общую сумму 20,6 млрд рублей. Об этом сообщили 13 февраля в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России.

Отмечается, что судебными приставами за минувший год были возбуждены исполнительные производства по 25,4 млн постановлений Госавтоинспекции. Таким образом, средний размер невыплаченного штрафа составил около 810 рублей.

В 2018 году подразделениями ФССП были открыты исполнительные производства по 19,3 млн постановлений ГИБДД на общую сумму 16,4 млрд рублей.