Москва, , 17:35 — REGNUM Московский городской суд вынес решение по апелляции блогера и студента Егора Жукова, обвиняемого в призывах к экстремизму, сообщает корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

Суд постановил вернуть Жукову флаг и фигурку лягушек, изъятые у него как вещественные доказательства. Приговор в отношении условного срока и запрета администрировать сайты в сети интернет остался без изменения.

Напомним, что приговор первой инстанции был вынесен 6 декабря 2019 года. По нему Жуков получил 3 года условно.

Как сообщало ИА REGNUM, Жуков был признан виновным в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ («Призывы к экстремистской деятельности в интернете»).

Помимо условного срока, суд также запретил Жукову администрирование сайтов в сети интернет сроком на два года.