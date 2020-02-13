Курск, , 17:29 — REGNUM В Курске в трёх детских садах нарушалось законодательство о противодействии коррупции в сфере закупок товаров для обеспечения муниципальных нужд. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Проверку в дошкольных учреждения проводила прокуратура города. Выяснилось, что заведующие трёх детских садов заключили контракты на поставку продуктов питания с единственным поставщиком. При этом не проводились обязательные конкурсы, в годовой объём закупок превышал установленные законом объёмы.

Заведующим прокуроры внесли представления. Материалы проверки направили в региональное управление Федеральной антимонопольной службы для возбуждения административных дел.