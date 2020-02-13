Вильнюс, , 17:25 — REGNUM За пять лет в литовских приютах на треть сократилось количество воспитанников. Такие данные приводит литовская служба по защите прав детей и усыновлению, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 13 февраля. В абсолютных цифрах в приютах за это время стало на тысячу детей меньше. В настоящий момент на воспитании в приютах находится около двух тысяч воспитанников.

В 2019 году временную опеку назначали 1312 новым воспитанникам. Всего в Литве в 2019 году различную форму опеки (в попечительских семьях, в центрах опеки, в детских домах и приютах) оказывали 7244 несовершеннолетним.

Усыновлено в 2019 году 772 ребёнка.