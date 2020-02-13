Йошкар-Ола, , 17:25 — REGNUM Глава Марий Эл Александр Евстифеев вручил медали к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне первым ветеранам, которые проживают в Медведевском районе республики. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Глава республики отметил, что в годы войны на фронт ушли 11 тыс. жителей района, около 4 тыс. погибли на полях сражений и пропали без вести.

Всего медали вручены восьми жителям района: участникам Великой Отечественной войны — Гафиулле Шакирову, Аркадию Загайнову, Михаилу Пакину; бывшим несовершеннолетним узникам фашизма — Алле Голубевой и Леониду Проказину; жителям блокадного Ленинграда — Людмиле Ставской и Альбертине Дмитриевой; а также труженице тыла — Марии Калмыковой.

Всего в регионе юбилейные медали, учрежденные президентом России Владимиром Путиным, получат около 5 тыс. ветеранов. Торжественные мероприятия с вручением медалей состоятся во всех районах республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов Приволжского федерального округа участники войны и труженики тыла получат в дополнение к федеральным и региональные выплаты.

Так, депутаты саратовской гордумы ранее приняли решение о региональных выплатах ветеранам в размере 10 тыс. рублей за счет экономии, которая сложилась в результате принятия в ноябре прошлого года изменений порядка социальной поддержки депутатов Саратовской городской думы и лиц, замещавших муниципальные должности в муниципальном образовании «Город Саратов».

В Удмуртии предусмотрены дополнительные выплаты по 4 тыс. рублей участникам и инвалидам войны, по 2 тыс. рублей — труженикам тыла.

В Татарии участникам Великой Отечественной войны, несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей и лицам, награждённым знаком «Житель блокадного Ленинграда» в дополнение к федеральным выплатам дополнительно выделят по 25 тыс. рублей из бюджета республики. Труженики тыла и вдовы участников войны дополнительно к федеральной выплате получат ещё по 5 тыс. рублей.