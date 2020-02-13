Нарьян-Мар, , 17:24 — REGNUM Ненецкие депутаты приняли законопроект, который ограничивает продажу электронных сигарет, жидкостей для электронных систем доставки никотина и жевательных никотиновых смесей лицам, не достигшим 18-летнего возраста. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе заксобрания Ненецкого АО.

За нарушение закона установлено наказание в виде предупреждения или административного штрафа на молодых людей и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в размере от 500 рублей до 15 тысяч рублей.

Ненецкий автономный округ стал 51 субъектом страны, в котором будет действовать региональный закон.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 12 февраля, в Архангельской области был принят законопроект о запрете продажи бестабачных смесей.