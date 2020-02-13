Чебоксары, , 17:18 — REGNUM В столице Чувашии продолжаются самовольные захоронения. За три последних года выявлено более 50. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту решения городского собрания Чебоксар, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В документе отмечается, что «в настоящее время» на территориях кладбищ «осуществляются самовольные захоронения (подзахоронения), а также установка несогласованного намогильного сооружения».

«Так, за период 2016—2019 годов были выявлены самовольные захоронения более 50 случаев, из них 18 виновных лиц привлечены к административной ответственности», — отмечается, в частности, в пояснительной записке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, городские кладбища №11 и №12 возле деревни Яуши были открыты в мае 2005 года. Земли, отведенные под захоронения на кладбище №11, использованы. В 2014—2015 годах под места будущих захоронений администрацией города приобретены восемь земельных участков по 2 га каждый. Новые участки примыкают к существующему городскому кладбищу.

Ранее чебоксарские власти заявляли о строительстве крематория, который первоначально планировалось запустить в 2018 году. Площадкой была выбрана территория кладбища №18 (возле деревни Яуши).

Читайте ранее в этом сюжете: Крематорий в Чебоксарах запустят позже запланированного срока